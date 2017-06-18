Знайдено тіла семи матросів американського військового корабля
Есмінець "Фіцжеральд" зіткнувся з філіппінським контейнеровозом біля берегів Японії 17 червня 2017 року.
ВМС США повідомили, що тіла зниклих матросів знайдені всередині пошкодженого есмінця "Фіцжеральд". Про це інформує АР.
Пошуковці отримали доступ до місць, які були пошкоджені під час зіткнення з торговельним судном. Флот заявив, що останки тіл переносять у військово-морську лікарню Йокосуки, де їх будуть ідентифікувати.
Як пише The Washington Post, американські моряки знайдені в спальних відсіках судна, які затопило в результаті пошкодження правого борту есмінця. Як повідомляється, в момент зіткнення матроси, які перебували в цих відсіках, спали.
Імена моряків будуть оприлюднені після того, як всі родичі загиблих будуть поінформовані.
Нагадаємо, есмінець ВМС США "Фіцджеральд" зіткнувся з торговельним судном біля узбережжя Японії. "Фіцджеральд" йшов приблизно в 56 кілометрах на північний захід від Йокосуки (Японія) і зіткнувся з торговельним судном приблизно в 2:30 ранку за місцевим часом. При цьому також не надається інформація про ступінь ушкодження цивільного судна і його екіпажу. З повідомлень ЗМІ відомо, що судно належить Філіппінам. Семеро членів екіпажу есмінця пропали безвісти, або ж можуть бути заблоковані всередині корабля. За останніми даними, поранені троє людей, в тому числі, капітан.