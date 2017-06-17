Суд в Єгипті засудив до смерті 31 людину

Суд у Каїрі засудив 31 фігуранта до страти у справі про вбивство колишнього генерального прокурора Єгипту Хішама Бараката. Про це в суботу, 17 червня, повідомило єгипетське державне телебачення. Баракат - найбільш високопоставлений досі представник, який став жертвою нападів в Єгипті з 2013 року.

Винесений нині судом вирок тепер відправляється на розгляд до верховного муфтія Єгипту, який вивчить його і висловить свою думку, не має, однак, зобов'язуючої сили. 22 липня суд або підтвердить свій вирок, бо скасує його. Після цього засуджені отримають можливість оскаржити рішення суду.

Після нападу на Бараката, влада Єгипту різко посилила законодавство про безпеку в країні. Це призвело і до значного обмеження свободи слова і друку.