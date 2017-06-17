Пожежа в Лондоні спровокувала протести громадян

Кілька десятків людей в п'ятницю вдень увірвалися в будівлю муніципалітету Кенсінгтона і Челсі, у віданні якого знаходиться згоріла будівля, з вимогою негайно надати допомогу жертвам пожежі.

Натовпи протестуючих зібралися також у громадському центрі, в якому прем'єр-міністр Тереза ​​Мей проводила зустріч з постраждалими від пожежі, демонстрації відбулися також у резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт.

Кілька сотень людей також зупинилися перед головною будівлею Бі-бі-сі в центрі Лондона з плакатами "Справедливість для Гренфелл", провели хвилину мовчання в пам'ять про загиблих.

Тереза ​​Мей розпорядилася виділити 5 млн фунтів стерлінгів на покупку одягу, продовольства і предметів першої необхідності для постраждалих.

В даний час, за офіційними даними, під час пожежі загинуло щонайменше 30 осіб, проте це не остаточна цифра і, найімовірніше, як кажуть представники влади, вона виросте, оскільки в цілому близько 70 людей вважаються зниклими без вісті.

За словами поліції, поки немає ніяких ознак на те, що пожежа сталася в результаті навмисного підпалу.

У той же час жителі Великобританії організували громадські центри в Лондоні та по всій країні. які приймають добровільні пожертвування для потерпілих.