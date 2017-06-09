Британія: консерватори втрачають більшість

У Британії завершилися позачергові парламентські вибори. Згідно з даними екзит полів, перемогу на них здобувають консерватори, проте вони втрачають абсолютну більшість.

Згідно з прогнозом, вони отримають в Палаті громад 318 місць - на 13 менше, ніж в попередньому складі парламенту. Лейбористи отримають 262 місця - на 30 мандатів більше, а ліберальні демократи - 13 місць.

Для того, щоб забезпечити собі абсолютну більшість у нижній палаті, партія повинна отримати 326 місць.

Нагадаємо, про проведення позачергових виборів в нижню палату парламенту в квітні оголосила прем'єр-міністр Тереза ​​Мей. Вона пояснила своє рішення прагненням до стабільності в ситуації, коли країна почала переговори про вихід з Європейського союзу.

За останні три роки це вже третє загальнонаціональне голосування в Британії: попередні парламентські вибори відбулися в 2015 році, а влітку 2016 року в країні пройшов референдум про членство Британії в ЄС.

Головними претендентами на 650 місць в Палаті громад виступали представники консерваторів, лейбористів, ліберал-демократів, Партії незалежності Сполученого Королівства і Шотландської національної партії. Також у виборах беруть участь Зелені, валлійська "Плайд Камрі" ( "Партія Уельсу") і чотири північноірландських партії: Демократична юніоністська, Соціал-демократична лейбористська, Юніоністська партія Ольстера і "Шинн Фейн".

Система виборів в Британії - виключно мажоритарна, тобто всі члени палати громад обираються в одномандатних округах, причому в один тур.

Якщо екзитполи вірні, Тереза ​​Мей зробила дуже ризикований політичний хід і програла. Їй було необов'язково оголошувати ці дострокові вибори, але вона їх оголосила, щоб отримати мандат на ведення переговорів по "брекзіту" і простір для маневру.

Всього кілька тижнів тому, коли це все почалося, позиції Терези Мей здавалися невразливими, але слабка кампанія і противники в особі Лейбористської партії, цілком можливо, зруйнували надії Мей.

Для участі в цих виборах зареєструвалися 46,9 млн осіб, що мають право голосу. Це на півмільйона більше, ніж на попередніх загальних виборах в 2015 році.