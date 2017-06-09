Бойовики розправилися з китайськими заручниками

Бойовики джихадистського угруповання "Ісламська держава" стверджують, що вбили двох громадян Китаю, яких тримали в заручниках з кінця травня. Угруповання зробило відповідну заяву на своєму каналі в месенджері Telegram.

У міністерстві закордонних справ КНР заявили, що стурбовані повідомленням і перевіряють його.

Громадяни Китаю, молодий чоловік і дівчина, були викрадені з пакистанського міста Кветта, куди вони приїхали для того, щоб вивчати мову урду.

24 травня пару викрали невідомі чоловіки: до них підійшли на вулиці, погрожуючи зброєю, змусили сісти в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку. Ще одній китайській жінці вдалося втекти.

Відповідальність за викрадення тоді не взяло на себе жодне з угруповань.

Кветта знаходиться на південному заході Пакистану, неподалік від кордону з Афганістаном, де ІД контролює ряд територій. 4 червня пакистанські спецслужби провели триденну операцію в районі міста Мастунг в надії знайти викрадених, але їм це не вдалося.