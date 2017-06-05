В Орландо чоловік розстріляв колег по роботі і застрелився сам

П'ятеро людей загинули в результаті стрілянини в американському місті Орландо в штаті Флорида, повідомляє місцева поліція. Інцидент стався в офісі компанії, розташованому в промисловій зоні міста.

У поліції зазначають, що в числі загиблих і сам стрілець, який відкрив вогонь по своїм колишнім колегам, а потім наклав на себе руки. Його ім'я поліція поки не називає.

Троє з колег стрілка загинули на місці, ще одна жінка померла в лікарні. Поліція зараз допитує сімох співробітників компанії, які пережили напад.

За словами шерифа округу, 45-річний співробітник, який скоїв напад, був звільнений в квітні. Сама компанія уваги поліції раніше не приваблювала.

Нападник же, навпаки, раніше притягувався до відповідальності за легкими статтями - зберігання марихуани, водіння в стані сп'яніння і нанесення легких тілесних ушкоджень.

Яким чином звільнений з компанії співробітник проник в будівл, поліції поки не відомо, інформує ВВС.

