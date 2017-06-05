Світ і без Трампа буде боротися з глобальним потеплінням

Після виходу США з Паризького угоди по клімату інші країни продовжать боротися з глобальним потеплінням. І Німеччина зіграє в цьому процесі важливу роль, вважає Йенс Турау.

Вашингтон виходить з договору, всупереч рекомендаціям багатьох експертів в області економіки і, тим більше, екологів.

Схоже, що Трамп не помітив (або це йому байдуже), в якій ізоляції він тепер опинився. Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) після саміту G7 в Італії знову розкритикувала Трампа - за те, що США виявилися єдиними у "великій сімці", хто не підтвердив прихильність Паризькій угоді.

Крім того, тепер, на відміну від попередніх років, блокування Вашингтоном заходів боротьби зі зміною клімату лише згуртує інші країни. Раніше все було зовсім інакше: коли Америка відмовлялася робити як всі, її приклад наслідували Китай і Індія. Але зараз обидві азіатських держави твердо мають намір домогтися прогресу в справі зниження викидів двоокису вуглецю в атмосферу. І символічно, що в ті дні, коли Вашингтон оголосив війну захисту навколишнього середовища, глави урядів Китаю та Індії завдали візити в Берлін. Тепер їм доведеться продовжувати реформи разом з європейцями.

Взяти свою долю у власні руки і припинити покладатися на Америку - такий висновок зробила Ангела Меркель з недавньої зустрічі з Дональдом Трампом. Тепер канцлер ФРН може досить скоро здійснити ці плани - в справі захисту навколишнього середовища. Для цього слід тісно співпрацювати з Францією, а також з Великобританією - адже їх позиції в питаннях клімату багато в чому збігаються.

Крім того, необхідно залучити на свою сторону країни Африки і Азії, завоювати їхню довіру, представити їм спільні проекти з охорони навколишнього середовища і поділитися з ними інноваційними технологіями. При цьому не слід забувати і про американські міста, регіони і штати, з ними потрібно зберігати контакти, пише dw.