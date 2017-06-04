Теракти у Лондоні: шість загиблих, десятки поранених

У ніч на неділю, 4 червня, фургон збив кількох пішоходів, деякі з яких в результаті загинули. Практично відразу після цього невідомі напали з ножами на перехожих в розташованому поруч районі "Боро Маркет".

Всього, за офіційними даними, загинули як мінімум шість чоловік, десятки отримали поранення. Поліція повідомила, що підозрюваних було троє і всі вони були вбиті прибулими на місце події поліцейськими.

Ось що відомо про те, що трапилося на даний момент:

У поліцію і швидку допомогу надійшли дзвінки від перехожих, які повідомили, що на їхніх очах білий фургон врізався в людей на Лондонському мосту. Це сталося 3 червня о 22:08 за місцевим часом.

Кореспондент Бі-бі-сі Холлі Джонс, яка виявилася в цей самий момент на мосту, каже, що машина пронеслася зовсім поруч з нею, перш ніж виїхати на тротуар і збити п'ять-шість чоловік. "Водій білого фургона на швидкості близько 80 кілометрів на годину вивернув на тротуар і врізався в натовп", - сказала вона.

Кількість постраждалих оцінюється як мінімум в 30 чоловік, фактично їх може бути ще більше.

Незабаром інформацію про наявність жертв підтвердила і транспортна поліція, повідомивши, що крім фургона в нападі були задіяні ножі. З'ясувалося, що мова йде вже про напад на людей на ринку Боро-Маркет поруч з мостом.

За свідченнями очевидців, люди з ножами, які брали участь у другому нападі, вистрибнули з того ж фургона, який використовувався в першому, їх було троє. Нападаючи на людей, вони побігли в бік Боро-Маркета.

В поліції заявили, що кваліфікували подію як теракт. У поліції також повідомили, що на нападниках були муляжі поясів смертників.

На думку поліції, небезпека на даний момент минула. Проте городян закликають зберігати пильність.

У Лондоні обмежено рух поїздів. Поліція виводить людей з усіх пабів і ресторанів на Боро-Маркет, які суботніми вечорами зазвичай забиті під зав'язку. Також поліція патрулює Темзу на випадок, якщо хтось стрибнув з моста, рятуючись від нападників.