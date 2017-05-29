У США тиждень військово-повітряного спорту закінчився трагедією

Військовослужбовці здійснювали висадку з вертольота в штаті Нью-Джерсі в рамках тижня військово-повітряного спорту.

Один боєць елітного спецпідрозділу Navy SEALs ( "морські котики") через несправний парашут упав в Гудзон. З річки його дістали в дуже важкому стані і доставили в місцеву лікарню. Там він помер.

Ім'я загиблого парашутиста не називається. Командування військовим підрозділом принесло співчуття рідним загиблого десантника.

Тиждень військово-повітряного спорту щорічно проходить в США, об'єднуючи морпіхів, десантників, берегову охорону, які демонструють свою фізичну підготовку і бойові навики.