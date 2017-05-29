У Парижі пройшла «антипутінська демонстрація»

У неділю, 28 травня, діаспора України, Грузії, Молдови та Сирії організувала «Антипутінську демонстрацію» в Парижі. Про деталі акції Громадському радіо розповіла власний кореспондент «Українського тижня» і соратниця всесвітньовідомого оперного співака Василя Сліпака, Алла Лазарева.

Сьогодні, 29 травня, до Парижу прилетить президент Росії Владімір Путін. Цьому був приурочений протест.

«Вийшло так, що це — перший зарубіжний лідер, якого запросив новий французький президент Макрон (Емманюель Макрон – ред.). Організатори протестної акції змогли отримати дозвіл лише на сьогодні. Чула, що завтра мають бути інші протести», - сказала Лазарева.

Акція тривала годину. «Майоріли прапори 4 країн — учасників, також прапор Європейського Союзу, Франції і червоно-чорний», - розповіла журналістка.

В центрі Парижа скандували: «Путін — убивця», «Свободу Роману Сущенку!», «Свободу Олегу Сенцову!», «Свободу політичним в`язням!» та "Путін — Європа тобі не належить!"