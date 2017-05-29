Прогнози: тривалість життя у європейських країнах може зрости до понад сто років

Пенсійний вік в розвинених країнах до 2050 року повинен підвищитися щонайменше до 70 років, так як середня тривалість життя в них скоро перевищить 100 років, йдеться в доповіді Всесвітнього економічного форуму.

На думку фахівців, в таких країнах як Великобританія, США, Японія і Канада люди повинні працювати довше, ніж це було досі. Така міра необхідна, так як число людей старше 65 років потроїться до 2050 року і складе 2,1 мільярда чоловік.

На той час співвідношення працюючих людей до пенсіонерів скоротиться вдвічі і складе чотири до одного.

За словами Майкла Дрекслера, який очолює програми зі спостереження за розвитком фінансової галузі та інфраструктури в рамках Всесвітнього економічного форуму, очікуване зростання середньої тривалості життя схоже на проблеми зміни клімату.

"Ми повинні звернутися до цього питання вже зараз або ж визнати, що несприятливі наслідки цього явища позначаться на майбутніх поколіннях, стануть дуже важкою ношею для наших дітей і онуків", - упевнений експерт.

Зараз у Великобританії державна пенсія надається людям, які досягли 65 років. До 2046 року її планується виплачувати після 68. А з недавньої доповіді британського міністерства праці і пенсій виходить, що тим, хто сьогодні молодше 30 років, її, можливо, стануть нараховувати лише після досягнення 70-річчя.

У доповіді ВЕФ під назвою "Ми будемо жити до 100. Як ми можемо це собі дозволити?", Автори хвалять недавні реформи в Британії і закликають уряди інших країн створювати для працівників умови, що дозволяють їм відкладати гроші на старість.

Фахівці ВЕФ вивчили стан справ у восьми країнах - Австралії, Канаді, Китаї, Індії, Японії, Нідерландах, Британії та США - і прийшли до висновку, що для забезпечення всіх громадян старше 70 років до 2050 року гідними пенсіями в цих країнах знадобиться майже в шість разів більше грошей.

Загальна сума виплат збільшиться в середньому з 70 трильйонів доларів США до 400 трильйонів.

Цей висновок зроблений з розрахунків, згідно з якими дохід пенсіонера становитиме 70% від його доходів до виходу на пенсію.

"Однозначного рішення цієї проблеми немає. Працюючі люди повинні бути більш підкованими в фінансових питаннях і, по можливості, збільшувати свої особисті накопичення. Приватний сектор і уряди повинні розробити відповідні програми допомоги", - упевнений Жак Гулі, президент консалтингової компанії Mercer, що брала участь в дослідженнях ВЕФ.

Фахівці також прийшли до висновку, що спеціальні інститути повинні систематизувати дані про пенсійні відрахування і консультувати кожну працюючу людину щодо її фінансового майбутнього.

Як приклад ВЕФ призводить Данію, де існує дуже зручна система онлайн, що дає кожному користувачеві ясну картину того, що відбувається на його пенсійних рахунках, пише ВВС.