Америка чітко висловилась за перебування в НАТО

Міністр оборони Польщі Антоні Мацєревич після закінчення саміту НАТО у Брюсселі на запитання журналістів про роль США у співпраці з НАТО сказав, що немає жодних сумнівів, що Сполучені Штати будуть дотримуватися 5 статті Північноатлантичного договору, де говориться про збройну допомогу союзникам у випадку нападу на якогось з них.

„Я чув і не маю жодного сумніву, що Сполучені Штати будуть дотримуватися 5-ї статті, і перш за все, своїх зобов’язань, які взяли на себе, відправляючи свої війська на східний фланг НАТО. Причому у кількості втричі більшій, ніж можна було собі уявити”, - додав міністр оборони Польщі Антоні Мацєревич.

Керівник оборонного відомства наголосив, що США пов’язані з НАТО і пов’язані зі східним флангом.

А висловлювані сумніви американського президента щодо НАТО стосувалися фінансової участі союзних держав, а не самого Союзу.

Зокрема заможні країни користуються американською допомогою, але не поспішають брати участь в Альянсі на рівні своїх можливостей.

„Польщі це взагалі не стосується, йдеться про ті країни, які мали щастя, бо не були окуповані радянцями, користувалися планом Маршалла і завдяки цьому могли швидко розвиватися усі ці роки, коли ми були під радянською окупацією, нас нищили фінансово, економічно, політично, але ми все одно платимо 2% ВВП на оборону. Заможні ж держави витрачають 1%”, - підкреслив Мацєревич.

Керівник польського оборонного відомства ще раз наголосив: „На саміті було чітко сказано: Америка в НАТО, Америка хоче бути в НАТО, Америка завжди підтримуватиме НАТО”.