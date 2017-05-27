Помер відомий політик Збігнєв Бжезінський

Політолог, соціолог, радник з національної безпеки президента США Джиммі Картера Збігнєв Бжезинський помер на 90-му році життя в лікарні міста Фолс-Черч, штат Віргінія. Про його смерть повідомила дочка Міка.

"Мій батько сьогодні мирно помер. Він був відомий своїм друзям як Збіг, онукам як" Шеф ", а дружині, як міцна любов всього її життя. Я просто знала, що він самий надихаючий, люблячий і відданий батько, який тільки міг би бути у дівчини. Я люблю тебе, тату ", - написала Міка Бжезінська в" Інстаграме ".

Бжезинський - американський політолог, соціолог і державний діяч польського походження. У період з 1966 по 1968 роки Бжезінський входив до Ради з планування політики Державного департаменту США.

З 1977 по 1981 роки Бжезинський працював радником з національної безпеки президента США Джиммі Картера.

Бжезинський співпрацював з американським Центром стратегічних і міжнародних досліджень, викладав в Школі сучасних міжнародних досліджень Пола Нітце при Університеті Джонса Хопкінса у Вашингтоні, брав участь у раді директорів організації Національної підтримки демократії, в організації Freedom House і в Американської академії гуманітарних і природничих наук.

У 1981 році Бжезинського нагородили Президентською медаллю Свободи - однієї з двох вищих нагород для цивільних осіб в США.