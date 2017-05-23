Вибух на стадіоні Манчестер: 19 людей загинуло, 59 госпіталізовані

Після вибуху на стадіоні в Манчестері були госпіталізовані 59 осіб, повідомляє підрозділі швидкої допомоги в Twitter.

За словами медиків, постраждалим з легкими пораненнями надали допомогу на місці.

Інших доставили в шість лікарень.

Раніше Тереза Мей назвала вибух у Манчестері "страхітливим терористичним актом".

Увечері 22 травня у Манчестері на стадіоні, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде, стався вибух.

Поліція Манчестера підтвердила, що в результаті загинули 19 людей, близько 50 постраждали. Поліція розглядає подію як теракт, поки не буде отримано інформацію, яка це спростує.