Вибух на стадіоні Манчестер: 19 людей загинуло, 59 госпіталізовані
Увечері 22 травня у Манчестері на стадіоні, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде, стався вибух.
Після вибуху на стадіоні в Манчестері були госпіталізовані 59 осіб, повідомляє підрозділі швидкої допомоги в Twitter.
За словами медиків, постраждалим з легкими пораненнями надали допомогу на місці.
Інших доставили в шість лікарень.
Раніше Тереза Мей назвала вибух у Манчестері "страхітливим терористичним актом".
Увечері 22 травня у Манчестері на стадіоні, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде, стався вибух.
Поліція Манчестера підтвердила, що в результаті загинули 19 людей, близько 50 постраждали. Поліція розглядає подію як теракт, поки не буде отримано інформацію, яка це спростує.