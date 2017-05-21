Трамп з дипломатами станцював із королем Саудівської Аравії (відео)

Президент США Дональд Трамп разом з королем Саудівської Аравії Салманом ібн Абдул-Азіз Аль Саудом виконав традиційний танець Арда з мечами під час офіційної церемонії з нагоди візиту американського президента.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на телеканал Al Arabiya.

У танцях також брали участь американські дипломати, включаючи держсекретаря Рекса Тіллерсона і головного стратега Білого дому Стіва Беннона.

Арда починається з повторення віршованих рядків під барабанний бій. Після цього танцюристи піднімають в повітря мечі, що виражає їх радість, гордість і відданість королю.

Саудівська Арда часто асоціювалася з військовими досягненнями, але в даний час вона проводиться під час особливих випадків і торжеств та стала широко розповсюдженою у всіх провінціях Саудівської Аравії.

У ЗМІ з'явилась інформація, що під час візиту Дональда Трампа в Ізраїль його охоронятимуть роботи.

Відео: Al Arabiya