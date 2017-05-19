Француженки в паніці від секс-атак мігрантів

Француженки масово скаржаться на домагання нелегальних мігрантів. Столи поліцейських Парижа ломляться від заяв постраждалих, пишуть закордонні ЗМІ.

Навіть, в колись тихих кварталах жінки бояться самі з'являтися на вулиці. Вони розповіли, що агресивно налаштовані біженці пристають, ображають і розпускають руки.

Одній жінці кинули в волосся палаючий недопалок, іншій погрожували ножем. Вік жертв теж не бентежить переселенців. Наприклад, за допомогою звернулася пенсіонерка, яку нелегали намагалися згвалтувати.