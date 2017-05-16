Сина екс-президента Киргизії засудили до довічного увязнення

Сина колишнього президента Киргизії Максима Бакієва засудили до довічного ув'язнення за корупцію та відмивання грошей

Суд в Бішкеку ухвалив також, що він повинен заплатити великий штраф, а також у нього повинно бути конфісковано майно.

Максим Бакієв зараз живе в Лондоні. Після квітневої революції в 2010 році президент Курманбек Бакієв, його родичі і найближчі соратники втекли з Киргизії. Майно, що належить родині президента і його оточенняю, було націоналізовано.