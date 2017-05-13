У податкових деклараціях Дональда Трампа знайшли два випадки надходження грошей з Росії

У податкових деклараціях Дональда Трампа за останні десять років знайшли два випадки надходження грошей з Росії.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на адвокатів президента США. У першому випадку мова йде про угоду Трампа і мільярдера Дмитра Риболовлєва в 2008 році про покупку російським бізнесменом особняка Трампа в Палм-Біч за 95 мільйонів доларів. Сам Трамп раніше говорив, що не зустрічався з покупцем. Другим випадком став контракт Трампа на проведення конкурсу «Міс Всесвіт» в 2013 році. Тоді основний власник Crocus Group Арас Агаларов виплатив фірмі Трампа 14 мільйонів доларів. Associated Press відзначає, що адвокати Трампа не надали податкові декларації президента США, тому перевірити цю інформацію неможливо.