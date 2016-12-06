101-річного британця судять за педофілію

Суд Бірмінгема звинувачує 101-річного Ральфа Кларка в серії злочинів на сексуальному ґрунті, включаючи вчинені що до неповнолітніх. Підсудний відкидає всі звинувачення, повідомляє IsraInfo.

Ральф Кларк 1915 року народження став найстарішим підсудним в історії Великобританії. Старому інкримінують злочини по 31 епізоду. Як стверджує слідство, протизаконні діяння Кларк здійснював з 1974 по 1983 рік. Але дізналися про злочини всього лише в минулому році.

Як повідомляє ВВС, зважаючи на похилий вік, було прийняте рішення, що обвинувачений під час процесу буде сидіти на останньому ряду, а не на відведеному для підсудних місці. Разом з цим, тривалість судових засідань скоротять до чотирьох годин.

За словами суддів, процес над Кларком — унікальний випадок у британській судовій практиці.