Трамп позбувся вже одного голосу вибірника

Дональд Трамп може втратити як мінімум однин голос виборців із зароблених 38 в штаті Техас. Один виборець заявив, що не віддасть свій голос за Трампа.

Примітно, що виборець є республіканцем. Про свої мотиви чоловік написав в колонці The New York Times.

За його словами, Трамп - недостойний кандидат, так як у нього немає досвіду. Вибірник хоче віддати свій голос за іншого екс-кандидата від Республіканської партії - губернатора штату Огайо Джона Кейсіка.

Нагадаємо, що голосування вибірників відбудеться 19 грудня.