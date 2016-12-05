Дональд Трамп розкритикував економічну і військову політику Китаю

Республіканець задався в своєму Twitter питанням, чи запитував Китай США, чи можна їм девальвувати їх валюту? За словами мільярдера, це призвело до ускладнення конкуренції для компаній із США.

Більш того, Трамп розгнівався через те, що Китай встановив високі податки на товари зі Штатів, а також через те, що Пекін будує військовий комплекс в Південно-Китайському морі. За словами обраного американського президента, Китай повинен був порадитися, коли робив такі кроки.

"Чи запитував нас Китай, чи можна їм девальвувати їх валюту (що ускладнює конкуренцію для наших компаній), встановлювати високі податки на наші товари, що йдуть в їх країну (США їх не оподатковує), або будувати масштабний військовий комплекс посеред Південно-Китайського моря? По-моєму, ні ", - написав Трамп, повідомляє РЕН.ТВ.

Нагадаємо, напередодні Трамп викликав в якості президента перший міжнародний скандал. Справа в тому, що він провів телефонну розмову з президентом Тайваню Цай Інвень.