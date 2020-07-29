Кличко задержал хулиганов, рисовавших на стене фразу White Lives Matter

Экс-боксёр и теперешний мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, как задержал двух вандалов, которые нарисовали на стене расистскую фразу White Lives Matter.

«Поздно вечером прогуливался по центру Киева. И тут на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов.

Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из «художников» сдали нервы, и он сбежал. Второго передал полиции. На видео — оба парня, так что найдем и беглеца. Давайте любить и беречь свой город! И приумножать его красоту, а не поносить», – заявил Кличко.

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