Станислав Горуна жестко высказался об Усике и Ломаченко: украинский каратист считает их зависимыми от российской пропаганды

Станислав Горуна, занимающий должность капитана сборной Украины по карате, выразил свое нелояльное мнение о боксерах Александре Усике и Василии Ломаченко. Каратист критикует спортсменов, считая, что они поддаются влиянию российской пропаганды.

На информационно-спортивном ресурсе Рейтинг Букмекеров дословно процитировали высказывание Горуна:

«Такая публичная позиция меня, честно, вообще отвернула от обоих, что от Усика, что от Ломаченко. Год назад я хотел потренироваться как с одним, так и с другим, у меня были попытки даже организовать общие тренировки. Мне они интересны как спортсмены, они топового уровня атлеты. В силу последних событий у меня есть к ним отвращение не как к спортсменам, а как к людям. То, что у них какой-то туман в голове, это факт. Тут вопрос только в том, это их умысел или они просто жертвы российской пропаганды».

Генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев предлагал дать Ломаченко и Усику гражданство России. Но сами боксеры неоднократно заявляли, что в вопросе российско-украинского противостояния занимают нейтральную позицию.