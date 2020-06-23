Артур все еще может перейти в «Ювентус». Рэмзи выставлен на продажу

Туринский клуб всегда входит в пул команд, за которыми актинов следят болельщики во время трансферного окна. Вот и сейчас «Ювентус» ведет сложные переговоры с полузащитником «Барселоны» Артуром. Бразильский игрок, который ранее отказывался уходить из каталонского клуба, теперь уже не против трансфера в туринскую команду. Впрочем, нужно понимать, что это еще не однозначное согласие, хотя спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи продолжает вести с игроком переговоры.

Туринцы готовы предложить Артуру пятилетний контракт с зарплатой в пять миллионов евро в год, при этом в каталонском клубе 23-летний игрок зарабатывает чуть больше трех миллионов. Приложение Париматч уже принимает ставки на переход Артура. Все мобильные приложения БК можно посмотреть на сайте Sportstavki.online.

Также «Ювентус» присматривается к форварду «Вулверхэмптона» Раулю Хименесу. Этого игрока оценивают в шестьдесят миллионов евро. Всю сумму турницы платить не будут и попробуют задействовать своих футболистов в сделке для того, чтобы снизить запросы «Вулверхэмптона». В частности, «Юве» может расстаться с защитником Даниэле Ругани или хавбеком Федерико Бернардески.

Обмен может произойти и с «Лионом». В составе этого клуба из Франции играет хавбек Уссем Ауар, который заинтересовал «Ювентус». Для сделки туринцам, возможно, придется отправить в «Лион» полузащитника Блеза Матюиди, а также доплатить тридцать два миллиона евро. Все из-за того, что 21-летний Ауар оценивается в пятьдесят миллионов евро. В минувшем сезоне чемпионата Франции Ауар провел двадцать пять матчей и забил три мяча. Стоит посмотреть и выбрать одно для ставки на эту сделку.

Также «Юве» не будет удерживать в команде хавбека Аарон Рэмзи, который, вероятно, покинет клуб по окончании сезона. Сообщается, что туринцы выставили валлийского игрока на трансфер в связи с финансовым кризисом на фоне пандемии коронавируса. Причиной для этого стал большой оклад Рэмзи, который получает четыреста тысяч фунтов в неделю. Представители «Ювентуса» уведомили о своем решение два топ-клуба из Англии. СМИ сообщают, что одним из них является «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в подписании хавбека, однако не готов выплачивать аналогичную зарплату. Отметим, что Аарон стал игроком «Ювентуса» летом 2019 года, перейдя на правах свободного агента.

Помимо этого, главный тренер туринского клуба Маурицио Сарри хочет, чтобы в его команде играл левый защитник «Челси» Эмерсон. Он видит в 25-летнем игроке сборной Италии потенциальную замену Алексу Сандро, который по окончании сезона может сменить клуб. «Челси» готов отдать Эмерсона за тридцать миллионов евро, на него также претендует миланский «Интер».