"Шахтар" за крок до чемпіонства

Донецький «Шахтар» на виїзді обіграв «Колос» з Київської області в матчі 26-го туру чемпіонату України. Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а автором єдиного гола на 49-й хвилині став нападник Жуніор Мораес.

Форвард забив 19-й гол за сезон і повторив власний рекорд результативності в чемпіонатах України. У минулому сезоні він також забив 19 м'ячів, ставши з цим результатом кращим бомбардиром першості.

Після перемоги «Шахтар» набрав 68 очок. Команда лідирує в чемпіонаті України і випереджає київське «Динамо» на 16 балів. Для того, щоб оформити титул, «Шахтарю» необхідно в останніх шести матчах першості здобути одну перемогу.

У наступному турі «Шахтар» на виїзді зіграє зі «Львовом». Матч відбудеться 19 червня. Також донецькому клубу доведеться зустрітися з «Зорею», «Динамо», «Десною», «Колосом» і «Олександрією».