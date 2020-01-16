Ибрагимович согласился на условия «Милана»?

Златану Ибрагимовичу уже 38 лет, однако его физическая форма предоставляет ему возможность и дальше выступать на высоком уровне. Златан хочет узнать, какой будет его десятый клуб в послужном списке. Европейский футбол он покинул в 2018 году, когда подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Результаты Златана в МЛС можно смотреть тут, стоит лишь сказать, что он забил 53 мяча в 58 матчах.

Осенью «Гэлакси» завершили свое выступление в МЛС, и Златан стал свободным агентом, отказавшись продлевать соглашение с этим клубом из Лос-Анджелеса. Сперва он намекнул на возвращение в Испанию, где он выступал в составе «Барселоны» в период с 2009-го по 2011-й годы. Однако каталонцы не собираются подписывать Ибрагимовича во второй раз, да и никакой другой клуб не предложил шведу контракт. Другое дело – Италия. Там за ним охотятся несколько клубов. Пока Карло Анчелотти руководил «Наполи», то эта команда также готова была рассмотреть возможность приглашения Златана. Ведь он работал с Анчелотти в ПСЖ. Однако после увольнения итальянца руководство «Наполи» публично заявило о том, что не будет подписывать контракт со Златаном.

Примерно похожая история произошла и с «Болоньей», только там никого не увольняли. Просто боссы клуба сами решили, что никакой пиар не поможет компенсировать финансовый ущерб, который нанесет команде огромный оклад Ибрагимовича.

Поэтому сейчас главным претендентом на Златана является «Милан». За этот клуб Ибрагимович уже играл в 2010-2012 гг. и выиграл в его составе чемпионат Италии и Суперкубок страны.

Златан и сам не против того, чтобы подписать контракт именно с «россонери». Болельщики помнят Ибрагимовича и хорошо относятся к этому шведскому форварду. К тому же «Милан» может позволить себе платить шведу солидный оклад, который, по некоторым данным, составляет около десяти миллионов евро в год. Естественно, боссы «Милана» рассчитывают, что вместе с пользой на поле появление Ибрагимовича принесет клубу большие деньги от продаж фирменной атрибутики. К тому же трансфер Златана, как отмечают эксперты, взорвет интернет, а значит, количество упоминаний «Милана» в мировых СМИ увеличится в десятки раз. Единственной проблемой является срок контракта. «Милан» хочет предложить соглашение сроком до конца сезона с возможностью продления еще на год. Ибрагимовича такой вариант не устраивает – он хочет получить договор сразу на полтора года.

Из-за этого переговоры со шведом идут не столь гладко. Однако по последним сообщениям журналистов, Ибра все-таки принял решение согласиться перейти в «Милан». Букмекеры также не сомневаются, что именно этот клуб станет новым местом работы Ибрагимовича (если открыть 1xbet зеркало, то можно получить доступ к специальным бонусам). Технический директор «россонери» Паоло Мальдини лично заинтересован в том, чтобы Златан перешел в его команду.