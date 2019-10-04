УЄФА назвала кращих футболістів тижня
На звання кращого гравця тижня в Лізі Європи претендує четверо осіб.
Союз європейських футбольних асоціацій ( УЄФА ) назвав чотирьох футболістів, які претендують на звання кращого гравця тижня в Лізі Європи.
Претендентами на престижну нагороду стали: нападник лондонського «Арсеналу» Габріель Мартінеллі, форвард голландського ПСВ Доніелл Мален, захисник болгарського «Лудогорца» Рафаел Форстер і гравець шотландського «Селтіка» Мохамед Елйоноуссі.
Два м'ячі Мартінеллі допомогли команді Унаї Емері розгромити бельгійський «Стандарт», дубль Малена дозволив ПСВ в гостях обіграти норвезький «Русенборг».