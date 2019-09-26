Сексуальні фантазії тренера обернулись для нього примусовим лікуванням

У Швеції елітний тренер звинувачений в сексуальних домаганнях до колишньої 14-річної учениці, повідомляє Expressen.

Невідомо, про якому виді спорту йдеться.

У жовтні 2018 року, між 30-річним тренером і підопічною зав'язалося листування. За півтора місяці було відправлено близько 7000 повідомлень, в яких фахівець також писав про те, як хоче зробити масаж 14-річній дівчині, а також робив різні непристойні пропозиції.

Повідомляється, що під час допиту чоловік зізнався, що поцілував ученицю і одного разу торкнувся її грудей з сексуальним підтекстом, проте звинувачення в домаганнях заперечує. За словами тренера, він лише фантазував про близькість із дівчиною.

У листуванні він просив ученицю нікому не розповідати про їх спілкування, так як міг втратити через це роботу.

Повідомляється, що чоловік був засуджений. Його чекає примусове лікування. Також він повинен виплатити компенсацію 14-річній школярці.