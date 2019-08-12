Волинські атлети підтвердили звання кращих

У Бидгощі (Польща) завершився командний чемпіонат Європи з легкої атлетики (Суперліга), за підсумками якого Українські атлети сьомі. Вітаємо! Адже особливістю чемпіонату, на противагу попереднім, стали так би мовити, нові умови − продовжити змагання у лавах еліти зможуть лише вісім збірних із 12 команд-учасниць.

Вже знані на теренах Волині атлети Ерік Костриця та Ірина Климець підтвердили звання кращих!

Так, Ерік Костриця (ШВСМ,тренери Вегнер О.А, Вегнер О.І.) в естафеті 4 по 100 м став третім, показавши результат 39.02 с. До слова, цього річ Костриця вперше зайняв таке високе місце серед дорослих бігунів. Цього ж дня Данило Даниленко (ШВСМ, тренери Рабченюк А.В., Басенко С.В., Вегнер О.І.) став шостим із 12-ти спринтерів на 400 метрівці.

Топ-перемогою наступного дня був виступ Ірини Климець (ШВСМ, Роман Черкашин). Волинська Валькірія метнула молот на 71,67 м та стала бронзовою призеркою. Перемога Ірини принесла команді 9 очок.

Вітаємо спортсменів та їх тренерів!