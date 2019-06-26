Что такое Skyfitness

Skyfitness – это не новый вид спорта и не состязания. Под таким названием в Киеве работает фитнес-клуб. В нем можно найти стандартные, на первый взгляд, тренажерные залы, место для единоборств и групповых занятий фитнесом, йогой, бассейн.

Расположение клуба

По традиции большая часть залов располагается в фитнес-центрах, которые не всегда находятся в центре города или зонах с простым доступом. Учитывая, что столицу часто одолевают пробки, а в выходные дни вовсе перекрывают дороги, для клуба Skyfitness было выбрано удобное расположение. Добраться в зал можно на автомобиле, метро или пешком.

Место расположения радует любителей настоящей городской суеты, людей, работающих в центре города. Skyfitness находится в самом сердце активного Киева – в торгово-развлекательном центре “Гулливер”.

Невозможно не отметить, что после утренних и вечерних тренировок можно воспользоваться услугами центра, в котором разместился клуб, а также восстановить силы перекусом или полноценным приемом пищи. А со станции метро “Палац Спорта” просто подать рукой.

Атмосфера клуба

Skyfitness – это современный подход ко всему. Сотрудники элитного клуба всегда приветливы и готовы принимать как похвалу, так и учитывать пожелания для развития. Оформление залов сдержанное, а это значит, что находиться там всегда комфортно и приятно. Приятные впечатления усиливаются благодаря постоянно расширяющейся линейке тренажеров, а также настоящим профессионалам своего дела.

Несмотря на то, что комплекс находится в торговом центре, естественный свет попадает в зал, а также дополняется современными лампами.

Площадь зала – 2500 квадратных метров. Это дает возможность чувствовать себя свободно во время занятий и не ждать пока освободится тренажер даже в “час-пик”.

Оборудование в залах

ТРЦ “Гулливер” славится своими размерами, поэтому и Skyfitness отличается от других спортивных залов вместительностью. Проявляется это не только в бассейне, который занимает 25 метров помещения, но и в обилии тренажеров.

Все оборудование идеально подходит для людей, желающих изменить вид своего тела, поддерживать мышцы в тонусе или просто расслабиться после рабочих будней. Тренажеры удивляют внешним видом, плавным ходом и своими характеристиками.

В комплексе представлены все необходимые тренажеры для работы с разными группами мышц. Здесь можно встретить скамейки для пресса, платформы для жима, гакк-машины, штанги, беговые дорожки, эллипсоиды, велотренажеры и многое другое.

Для детей и взрослых: чем заниматься в элитном спортивном клубе

Крупный комплекс предлагает как групповые, так и индивидуальные занятия. К разряду коллективных тренировок можно отнести пилатес, аэробику, силовые тренировки, фитнес для детей, занятия йогой.

Также можно присоединиться к группе или прийти на частное занятие для беременных, реабилитацию после травм, в бассейн, на единоборства.

Уникальные дополнения Skyfitness

Skyfitness разделен на несколько залов. Поэтому проведению индивидуальных, групповых, пробных занятий никогда не мешают посторонние люди.

Кроме того, в комплексе представлены современные детали, без которых невозможно представить отдых после тренировки: лечебный, профилактический, расслабляющий массаж, раздельные залы спа для мужчин и женщин.

Расслабление мышц и уход за собой с помощью косметических процедур – не единственное дополнение в клубе. Здесь также можно воспользоваться услугами консультанта по питанию (диетолога), пройти тестирование и определить образ жизни, питания, необходимых тренировок.

Тренерский состав

Эксперты, тренеры по боксу и плаванию, персональные тренеры, врачи и консультанты – люди, которых невозможно назвать аматорами. У них за плечами путь из побед и достижений, поэтому увидеть результат можно уже в скором времени.