Манчестер Сіті виграв у Німеччини

Німцям вдалося забити швидкий гол. Вже на 1-й хвилині Ісхак Бельфоділь вразив ворота англійців. Але "городяни" зібралися і відігралися вже на 8-й хвилині після голу Серхіо Агуеро.

Гоффенгайм намагався втримати нічийний результат, але на 87-й хвилині точний удар Давида Сільви все ж приніс перемогу Манчестер Сіті.

Група F

Гоффенгайм - Манчестер Сіті - 1: 2 (1: 1)

Голи: Бельфоділь, 1 - Агуеро, 8, Сільва, 87.

Гол Ярмоленка у ворота МЮ

На перерву команди пішли з рахунком 2:0 на користь лондонців. Спочатку на 5-й хвилині Феліпе Андерсон вивів "молотобійців" вперед, а потім на 43-й хвилині український плеймейкер Андрій Ярмоленко не без допомоги рикошету збільшив перевагу господарів. Гол у виконанні лідера збірної України вийшов дуже красивим, -повідомляє Знай.ua.

Після того, як команди обмінялися голами у другому таймі, матч Вест Гем - Манчестер Юнайтед завершився з рахунком 3:1 на користь лондонців.

Для українця це вже третій гол у футболці Вест Гема. Раніше Ярмоленко відзначився дублем у ворота Евертона.

Додамо, що в протокол гол Ярмоленка в ворота МЮ внесли, як автогол Ліндельофа, але українець з цим категорично не згоден.