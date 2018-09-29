Роналду заплатив 375 тисяч доларів згвалтованій ним дівчині

Журналістам вдалося розкопати, що в 2009 році Роналду згвалтував дівчину і щоб зам'яти скандал, заплатив їй за мовчання 375 тисяч доларів. Це сталося в штаті Невада, куди спортсмен з братом і двоюрідною сестрою приїхали відпочивати.

Молоді люди зупинилися в готелі Palms Place Hotel в Лас-Вегасі. Увечері подалися на вечірку. Вони танцювали і веселилися всю ніч. Під ранок футболіст привів нову знайому в свій номер, де за словами дівчини, згвалтував її. Пізніше з'ясувалося, що вона подала на нього заяву в поліцію. У січні 2010 року адвокатам спортсмена вдалося з дамою домовитися за 375 тисяч рублів, а правда про зґвалтування лише через вісім років стала надбанням громадськості.