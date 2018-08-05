Хайден Панеттьєрі покинула Володимира Кличка

Відома актриса Хайден Панеттьєрі кинула українського боксера Володимира Кличка після 9 років стосунків. У пари є трирічна дочка Кайя Євдокія.

За словами мами актриси, в житті Хайден Панеттьєрі відбувається багато нового. Вона вважає, що це на краще.

Раніше папарацці помітили 28-річну Хайден в компанії невідомого чоловіка. На її пальці не було обручки, яку боксер подарував в 2013 році. ЗМІ дізналися, що актриса все-таки кинула українця.

Панеттьєрі і Кличко планували зіграти весілля в 2014 році, проте церемонію довелося відкласти через вагітність актриси. Зірка зізналася, що не хотіла позувати фотографам на торжестві з великим животом.