Збірна Франції стала чемпіоном світу

Початок матчу був повністю за хорватською збірною. Футболісти забрали м'яч і вирішили здивувати стартовим натиском суперника. І ця схема майже спрацювала, але підопічні Златко Далича не могли впоратися з м'ячем в чужій штрафній, хоча до цього рухалася і розігрували м'яч на відмінному рівні. А завершився стартовий натиск Хорватії автоголом Манджукіча. Грізманн подав штрафний і Маріо головою відправив м'яч у ворота.

До честі балканської збірної, вони відразу знайшли, чим відповісти суперникам. Після подачі кутового вони довго розігрували м'яч, який дістався Перишича, який на лінії штрафного майданчика прибрав захисника і пробив під праву штангу.

Після того, як рахунок у матчі знову став рівним, гра трохи заспокоїлася. Але навіть з цього спокою французи примудрилися отримати позитивний результат. Під час рідкісної вилазки вони забили кутовий. Аргентинський рефері Нестор Петана відправився дивитися відеоповтор, після якого призначив пенальті. До м'яча підійшов Грізманн і впевнено відправив м'яч з "точки" у ворота.

На початку другого тайму чудовий шанс отримав Ребич, але з його ударом праворуч впорався Льоріс. Хорвати створили ще кілька потенційно небезпечних моментів, але більше серйозно Льоріса вони не турбували. А ось французи знову змогли забити. Мбаппе отримав м'яч на правому фланзі, знайшов у штрафному Гризманна. Антуан подумав, що робити з м'ячем і віддав під удар Погба. Півзахисник "Манчестер Юнайтед" з першої спроби пробити захист не зміг, а от з другої - без проблем!

Далі французи лише розвинули свій успіх. Вони зловили суперника черговою контратакою, яку дальнім ударом з-за півкола завершив Кілліан Мбаппе. Нормально втекти йому не давали, зате вдалося пробити.

Слідом глядачів вирішив "порадувати" голкіпер Франції Уго Льоріс. Отримавши м'яч біля своїх воріт, він намагався обіграти Мандужкича, що у нього не вийшло. В підсумку, м'яч від ноги Маріо опинився в сітці воріт.

Решту часу хорвати старанно, але безрезультатно насідали на ворота суперника. І швидкість, і думка в атаці у команди Далича була в порядку. Але грати проти закритого в своїй штрафній суперника такого класу в позиційній атаці вкрай складно. Матч логічно завершився перемогою Франції, яка виграла свій другий титул чемпіона світу. Нагадаємо, третьою командою чемпіонату світу стала збірна Бельгії, яка в матчі за бронзу обіграла англійців.