Київський "Арсенал"отримав нового тренера

Ігрову кар'єру Раванеллі починав в "Перуджі", після чого виступав за ряд італійських клубів, включаючи римський "Лаціо" і туринський "Ювентус", передає sport.ua.

Раванеллі встиг пограти за французький "Марсель", а також британські "Мідлсбро", "Дербі Каунті" і "Данді Юнайтед". Останній сезон в якості гравця Фабріціо провів в "Перуджі" (2004/2005).

Також на рахунку Фабріціо 22 матчі і 8 м'ячів за національну збірну Італії.

В якості гравця Раванеллі двічі ставав чемпіоном Італії, двічі вигравав Кубок Італії, завойовував Суперкубок Італії, Кубок УЄФА і в сезоні 1995/1996 з "Ювентусом" виграв Лігу Чемпіонів.

Тренерську кар'єру Фабріціо Раванеллі почав в "Ювентусі", де з 2011-го по 2013-й роки тренував молодь.

У 2013-му році очолив французький "Аяччо", але був звільнений зі своєї посади вже в листопаді після чотирьох поспіль поразок команди.