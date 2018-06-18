Офіційно: бій Усик - Гассієв пройде у Москві

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Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик (14-0, 11 КО) і володар титулів IBF і WBA Мурат Гассієв (26-0-0, 19 KO) проведуть бій в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series). На кону бою Усик - Гассієв п'ять поясів. Але Усик отримав травму під час підготовки до бою Гассієвим.

Бій Усик - Гассієв був запланований на 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія), але був офіційно перенесений. Як повідомляють органіатори турніру на сторінці в Twitter, поєдинок перенесли на літо, повідомляє Знай.Спорт.

Раніше повідомлялося, що цей бій може відбутися в Росії, якщо виявиться, що Саудівська Аравія не готова прийняти бій. Поєдинок може пройти 22 липня в Росії. Як повідомляють РІА Новини, Федерація боксу Росії вже подала заявку.

"Ми зробили свою пропозицію. Якщо Саудівська Аравія буде не готова, то право проведення передадуть нам. Поки не ясні навіть умови, за яких спортсмени і учасники зможуть відправитися в Саудівську Аравію. Проведення такого поєдинку в Росії обійдеться приблизно в 20-25 мільйонів доларів - це вся організація і гонорари спортсменів", - повідомив генсек Федерації боксу Росії Умар Кремлев в коментарі ТАСС.

Нагадаємо, на фінал WBSS претендують три країни: Саудівська Аравія, Україна та Росія. З'явилася інформація, що Росія хоче вплинути на бій Усик – Гассієв і провести фінал у себе. Україна також побореться за проведення цього бою.