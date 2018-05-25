У Києві жорстоко побили фанатів Ліверпуля

У центрі Києва невідомі побили фанатів Ліверпуля, які приїхали на фінал Ліги чемпіонів проти Реала.

За інформацією Mirror, інцидент стався у ресторані Rooster біля НСК "Олімпійський". Група з 20 хуліганів в масках атакувала фанатів Ліверпуля, які перебували в закладі. Вони кидали в англійців столи і стільці.

В результаті події вболівальники англійської команди отримали порізи і рани в області голови та шиї. Поліція Києва затримала двох нападників.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів зійдуться іспанський Реал та англійський Ліверпуль. Мадридці у півфіналі пройшли Баварію із загальним рахунком 4:3, а мерсисайдці видали неймовірне протистояння із Ромою - 7:6.

Ліверпуль є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів. Востаннє англійська команда перемагала у найпрестижнішому клубному турнірі Європи у 2005 році. Тоді Ліверпуль відігрався після рахунку 0:3 на користь Мілана.

Реал вигравав Лігу чемпіонів 12 разів (рекорд) та є чинним володарем трофею. У минулорічному фіналі, який відбувся у Кардіффі, мадридці обіграли Ювентус з рахунком 4:1. Реал став першим в історії клубом, якому вдалося виграти дві Ліги чемпіонів поспіль. У 2016 році "вершкові" перемогли у фіналі мадридський Атлетіко.

Як повідомляв портал Знай.Спорт, Ліверпуль вже офіційно представив форму на наступний сезон.