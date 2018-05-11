Фінал Ліги чемпіонів з футболу: Очікується щонайменше 30 тисяч фанатів з-за кордону

Прикордонники України очікують, що більше 30 тисяч футбольних фанатів приїдуть на фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Київ.

Про це заявив директор департаменту охорони державного кордону Юрій Гресько в аеропорту Бориспіль під час демонстрації готовності підрозділів правоохоронних органів до зустрічі вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє Держприкордонна служба України.

"Ми очікуємо, що в Україну прибудуть 30 тисяч іноземних гостей. Вони будуть направлятися через 26 повітряних пунктів пропуску, 51 автомобільний і 53 залізничних пунктів пропуску", - поділився Гресько.

Він уточнив, що до зустрічі вболівальників будуть залучені 800 прикордонників і понад 100 службових собак.

В аеропорту Бориспіль, де буде найбільше навантаження, крім прикордонників, будуть перебувати 30 поліцейських і 100 чоловік з Нацгвардії, а також 60 волонтерів.

За його словами, в аеропорту будуть знаходитися представники правоохоронних органів з Євросоюзу. Свою присутність підтвердили поліцейські з Німеччини, Італії та Іспанії. Для здійснення пропускних операцій залучать співробітників Держприкордонслужби, з них 80% знають іноземну мову.

У разі критичного накопичення пасажирів в аеропортах заздалегідь підготують додаткові робочі місця.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА пройде 26 травня на НСК Олімпійський в Києві.