Марадону відправили у відставку

57-річний аргентинець Дієго Марадона залишив пост головного тренера клубу з ОАЕ Аль-Фуджайра, оскільки не виконав поставлене на сезон завдання, повідомляє BBC.

Нічийний поєдинок Аль-Фуджайри з Хорфаккою (1:1) у п'ятницю дав зрозуміти, що команда легендарного аргентинця не зможе фінішувати вище третього місця в таблиці другого дивізіону. Таким чином, Марадона не зміг вивести команду у вищу лігу.

Дієго Марадона очолив Аль-Фуджайра в травні минулого року. Раніше він працював з еміратським Аль-Васлуй, а також зі збірною Аргентини.