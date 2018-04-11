Терористична організація "Ісламська держава" пригрозила Путіну терактами

Терористична організація "Ісламська держава" пригрозила президенту Росії Володимиру Путіну терактами під час проведення чемпіонату світу з футболу.

Ісламісти опублікували у соцмережах плакати, якими погрожують Росії через дії путінських солдат на території Сирії та підтримку тамтешнього диктатора Башара Асада.

"Росія 2018. Путін, ти невіруючий. Ти заплатиш за вбивство мусульман", - напис на плакаті.

Раніше "ІД" розповсюджувала матеріали, якими погрожувала світовим зіркам футболу: Ліонелю Мессі, Неймару та Марко Асенсіо.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах Росії.

Нагадаємо, американських уболівальників закликають добре подумати, чи їхати до РФ, де можуть бути проблеми через напружені відносини між Москвою та Вашингтоном. Крім того, нещодавно з Росії вислали американських дипломатів.

"Бувають нещасні випадки. Можна захворіти - потрібна медична евакуація додому. Ми не припускаємо, що будуть якісь значні інциденти, але хочеться проявити обережність", - повідомляє The Telegraph з посиланням на джерело у Білому домі.

Однак у Штатах продовжать співпрацювати із Росією у протидії можливим терористичним атакам на ЧС-2018.

"Я б добре задумався на місці футбольних фанатів, бо у нас не буде можливості забезпечити такий же рівень захисту наших громадян або навіть забезпечувати звичайні консульські послуги. І в інших країн теж. Громадяни будь-якої країни зіткнуться зі зниженням консульської підтримки", - заява представників Трампа.

Крім того, уряди п'ятьох країн світу готові підтримати Велику Британію та Ісландію у питанні дипломатичного бойкоту чемпіонату світу з футболу у Росії: Польща, Швеція, Данія, Австралія та Японія. Ці країни мають намір продемонструвати солідарність з британцями після отруєння екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля.

Як повідомляв портал Знай.Спорт, раніше "ІД" пригрозила терактами на ЧС-2018, назвавши головною ціллю англійських фанатів.