Аліна Кабаєва вперше показала дітей

Аліна Кабаєва з дітьми відвідала льодове шоу. У столичному спорткомплексі пройшло шоу, де почесними гостями стали знамениті спортсмени. За тим, що відбувається на арені, з трибун спостерігали Аліна Кабаєва, Євген Плюшенко, Марія Кисельова, Ольга Брусникіна...

Аліна Кабаєва прийшла на шоу разом з подругами і двома хлопчиками. Ким їй припадають діти, Аліна не уточнила. Гімнастка виглядала вельми елегантно в приталеному вовняному пальто і короткому чорно-коричневому платті. Одному з хлопчиків вона періодично коментувала те, що відбувається на трибунах, а після, в антракті, фотографувала дитину з Євгеном Плющенком і Олексієм Нємовим:

- Ти розумієш, з якими людьми стоїш? Пишайся! - наставляла вона хлопчика.