Чемпіонка Росії Дарина Городилова наклала на себе руки

Чемпіонка Росії з пляжного гандболу в 2015 році в складі "СДЮШОР-КГАУ" і кращий гравець турніру Дарина Городилова 22 березня покінчила життя самогубством. Про це повідомляє sports.ru.

Дарина Городилова викинулася із залізничного мосту, і від удару об землю померла на місці. Їй було 24 роки.

28 березня в Краснодарі пройшов похорон.

Причиною суїциду називається агресивна поведінка її чоловіка. Повідомляється, що останнім часом Даша була невиїзною, мовляв чоловік їй забороняв займатися спортом, закривав вдома.

Це вже не перша спроба спортсменки покінчити з життям. Про це розповів батько гандболістки.

"Так званий чоловік довів мою дочку до такого стану, що Даша рвала на собі волосся, кричала, намагалася вибити ногою вікно в машині та вистрибнути на ходу. У важкому стані ми відвезли її лікарню", - згадує батько.

Тоді гандболістку вдалося врятувати, незважаючи на діагноз "токсичний гепатит" (захворювання печінки, яке розвивається при попаданні в організм шкідливих речовин).

Якщо буде доведено, що до самогубства Дарину довів чоловік, то йому загрожує до п'яти років в'язниці.

Городилова була кандидатом до збірної країни, судила чемпіонат країни з класичного гандболу і тренувала дітей в Краснодарі і Майкопі.

Нагадаємо, раніше в Москві покінчив життя самогубством видатний захисник національної збірної СРСР Юрій Шаталов. Йому було 72 роки. Повідомлення про смерть спортсмена з'явилося на сторінці клубу "Легенди хокею" в Facebook.

За повідомленням телеграм-каналу Mash, в результаті важкої хвороби у Шаталова відмовили ноги. Спортсмен не залишив передсмертної записки, пише портал Знай.Спорт.

Юрій Григорович Шаталов – чемпіон світу, дворазовий чемпіон СРСР з хокею (1978, 1974).

У складі збірної він брав участь в двох суперсеріях СРСР – Канада в 1972 і 1974 роках відповідно, також виграв золото чемпіонату світу 1974 року.

Як раніше повідомляв портал Знай.Спорт, названа причина смерті капітана Фіорентини Давіде Асторі.