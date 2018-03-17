Українському чемпіону Олімпіади вручили півмільйона гривень

16 березня на НСК «Олімпійський» відбулася урочиста церемонія нагородження Олександра Абраменка, який завоював золоту медаль на Олімпіаді в Кореї. Торгова марка Parimatch вручила медалісту символічний сертифікат на 500 000 грн в рамках програми «Спільна олімпійська перемога».

«Parimatch активно підтримує український спорт, і кампанія «Спільна олімпійська перемога», реалізована спільно з Міністерством молоді та спорту України, стала черговим проявом нашої підтримки. Раніше за медалі на Олімпіаді в Ріо, ми підтримали Олега Вєрняєва і Юрія Чебана. В цьому році золоту медаль в скарбничку українських досягнень приніс Олександр Абраменко. Своїм феноменальним стрибком він прославив Україну на весь світ, тому ми з великою гордістю вручаємо йому цю нагороду», - відзначив представник ТМ Parimatch Вадим Місюра.

«Велика подяка ТМ Parimatch за підтримку. Це дуже гарна ініціатива, що допомагає нашому виду спорту та спорту в Україні в цілому. Дуже хотілось би, щоб в подальшому бізнес розширяв свою підтримку спортсменів», - прокоментував Олександр Абраменко.

Згідно меморандуму, підписаного між Міністерством молоді і спорту України та ТМ «Parimatch» в рамках кампанії «Спільна олімпійська перемога», кожному українському медалістові зимової Олімпіади було обіцяно додаткове матеріальне заохочення. На Олімпіаді в Пхьончхані Українське спортсмени піднімалися на п’єдестал лише раз, але на найвищу «золоту» сходинку. Олександр Абраменко показав кращий результат у фрійсталі, продемонструвавши феноменальний стрибок.