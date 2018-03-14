Скандал у футболі: футбольна збірна України спеціально поступилася Хорватії
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак зробив дивну заяву.
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів російському ЗМІ, що футбольна збірна під керівництвом Андрія Шевченка спеціально поступилася Хорватії у повторному матчі плей-оф ЧС-2018.
«Рішення бойкотувати етап Кубка світу в Тюмені прийнято на державному рівні не лише по відношенню до біатлоністів. Відтепер українські збірні з усіх видів спорту не братимуть участь у змаганнях, які проводяться на території Росії.
Виходить, що збірна України з футболу успішно завершила відбірковий етап чемпіонату світу-2018? Так, ми спеціально програли, щоб не їхати в Росію!», - сказав Бринзак чи то жартома , чи то всерйоз в інтерв'ю Советскому спорту.
Відзначимо, що головний тренер України Андрій Шевченко так пояснив поразку Хорватії (0:2):
"Вважаю, що команда зробила крок вперед, незважаючи на результат. Хорвати показали, що вони класні виконавці. Як тільки в другому таймі у нас не вистачило сил, вони підняли темп і у нас з'явилися проблеми. У першому таймі ми повинні були забивати і йти в роздягальню з рахунком 1:0.
Я говорю про мобілізацію висококласних гравців Хорватії в такі важкі моменти. Їм вистачило одного шансу, щоб вийти вперед. У нас є проблемні позиції. Є проблеми в нападі. Нам доводиться переставляти гравців. Особливо це позначилося в другому таймі.
Ми почали частіше помилятися, а суперник став вигравати більше боротьби. Ми втратили свої позиції і пропустили, хоча вже було кілька сигналів на початку матчі.
Рівень футболістів Хорватії сильніший за наш. Ми в першому таймі показали творчий футбол, але хорвати просто вище класом на сьогоднішній день. У них є Манджукіч, який може зачепитися за м'яч і гравці в центрі поля, які можуть підібрати.
Після першого тайм у нас була велика надія, але якщо розкласти гру, епізоди пов'язані з якістю футболістів. Нам не вистачило вміння та досвіду. У нас багато молодих гравців, які вперше грають на такому рівні. Я не дозволю їх нікому судити. Команда змінюється.
У нас є команда, яку ми будуємо і якісні футболісти. Вони показали, що гідні грати в Динамо, Шахтар, Шальке. Але у нас команда ще створюється.
Що таке хороші футболісти з ім'ям з Реала, Барселони, Ювентуса? Вони стримали натиск в першому таймі, а у нас не вистачило потужності. І в потрібний момент вони підняли темп. Гра складається з епізодів, в яких майстерність грає головну роль.
Ми недобрали очок ще в перших іграх з Ісландією і Туреччиною. Цих очок нам і не вистачило", - сказав Шевченко.
Джерело: Знай.Спорт