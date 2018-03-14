Скандал у футболі: футбольна збірна України спеціально поступилася Хорватії

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів російському ЗМІ, що футбольна збірна під керівництвом Андрія Шевченка спеціально поступилася Хорватії у повторному матчі плей-оф ЧС-2018.

«Рішення бойкотувати етап Кубка світу в Тюмені прийнято на державному рівні не лише по відношенню до біатлоністів. Відтепер українські збірні з усіх видів спорту не братимуть участь у змаганнях, які проводяться на території Росії.

Виходить, що збірна України з футболу успішно завершила відбірковий етап чемпіонату світу-2018? Так, ми спеціально програли, щоб не їхати в Росію!», - сказав Бринзак чи то жартома , чи то всерйоз в інтерв'ю Советскому спорту.

Відзначимо, що головний тренер України Андрій Шевченко так пояснив поразку Хорватії (0:2):

"Вважаю, що команда зробила крок вперед, незважаючи на результат. Хорвати показали, що вони класні виконавці. Як тільки в другому таймі у нас не вистачило сил, вони підняли темп і у нас з'явилися проблеми. У першому таймі ми повинні були забивати і йти в роздягальню з рахунком 1:0.

Я говорю про мобілізацію висококласних гравців Хорватії в такі важкі моменти. Їм вистачило одного шансу, щоб вийти вперед. У нас є проблемні позиції. Є проблеми в нападі. Нам доводиться переставляти гравців. Особливо це позначилося в другому таймі.

Ми почали частіше помилятися, а суперник став вигравати більше боротьби. Ми втратили свої позиції і пропустили, хоча вже було кілька сигналів на початку матчі.

Рівень футболістів Хорватії сильніший за наш. Ми в першому таймі показали творчий футбол, але хорвати просто вище класом на сьогоднішній день. У них є Манджукіч, який може зачепитися за м'яч і гравці в центрі поля, які можуть підібрати.

Після першого тайм у нас була велика надія, але якщо розкласти гру, епізоди пов'язані з якістю футболістів. Нам не вистачило вміння та досвіду. У нас багато молодих гравців, які вперше грають на такому рівні. Я не дозволю їх нікому судити. Команда змінюється.

У нас є команда, яку ми будуємо і якісні футболісти. Вони показали, що гідні грати в Динамо, Шахтар, Шальке. Але у нас команда ще створюється.

Що таке хороші футболісти з ім'ям з Реала, Барселони, Ювентуса? Вони стримали натиск в першому таймі, а у нас не вистачило потужності. І в потрібний момент вони підняли темп. Гра складається з епізодів, в яких майстерність грає головну роль.

Ми недобрали очок ще в перших іграх з Ісландією і Туреччиною. Цих очок нам і не вистачило", - сказав Шевченко.

Джерело: Знай.Спорт