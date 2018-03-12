Українські паралімпійці у трійці кращих командного заліку

Протягом трьох змагальних днів ХІІ зимових Паралімпійських ігор спортсмени Національної паралімпійської збірної України здобули три золоті, дві срібні та чотири бронзові медалі. Маючи у своєму активі дев'ять нагород, наші співвітчизники на сьогодні посідають третю сходинку загальнокомандного заліку.

Так, перший змагальний день зимової Паралімпіади приніс “синьо-жовтій” збірній перші нагороди у біатлоні.

"Золото" і "бронза" - у Віталія Лук’яненка і Анатолія Ковалевського, у гонці на 7,5 км серед спортсменів з порушеннями зору.

Оксана Шишкова із спортсменом-гайдом Віталієм Казаковим здобула срібло у гонці на 6 км серед біатлоністок із порушеннями зору.

Людмила Ляшенко замкнула трійку лідерів у гонці на 6 км стоячи. Ще одна "бронза" – у Ігоря Рептюха, у гонці на 7,5 км стоячи.

Наступного дня не було рівних нашому співвітчизнику Максиму Яровому у лижних перегонах на дистанції 15 км. Це перша золота нагорода Паралімпіади у кар'єрі спортсмена.

Сьогодні, 12 березня, українські паралімпійці зібрали повний комплект нагород у лижних гонках.

Ігор Рептюх виборов "золото" на дистанції 20 км. Оксана Шишкова - срібна призерка у цій же дисципліні (15 км), "бронза" - у Людмили Ляшенко.