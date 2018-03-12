Озброєний росіянин зупинив футбольний матч у Греції

Про це повідомляє Sport24.gr. Бізнесмен вибіг на поле після того, як на 90-й хвилині зустрічі між лідерами чемпіонату ПАОК і АЕК суддя Гіоргос Комінос не зарахував гол його команди, побачивши офсайд. При цьому Саввіді періодично хапався за пістолет і кричав на адресу судді «Ти - труп». Поліцейські зуміли відтягнути його від арбітра. Футболісти АЕК вважали за краще покинути поле, заявивши, що не збираються продовжувати гру в умовах терору, матч не дограли. Рішення щодо цього інциденту буде прийнято пізніше. АЕК є лідером чемпіонату Греції - в активі столичного клубу 54 очки. ПАОК відстає на два очки.