Трагедія: Під час футбольного матчу помер адміністратор команди Мовістар Інтер

Багаторічний адміністратор футзального клубу Мовістар Інтер Сесільйо Родрігес помер на майданчику під час матчу чемпіонату Іспанії проти Сеговії.

60-річний Родрігес, який відповідав у команді за екіпірування та інші технічні моменти, несподівано отримав серцевий напад, перебуваючи на лаві запасних. Фізіотерапевт Інтер Мовістар та президент мадридського клубу Хосе Мануель Соарін одразу ж спробували реанімувати Сесільйо після зупинки дихання за допомогою портативного дефібрилятора, однак їхні старання були марними. Не впорались з трагічною ситуацією і медики Сеговії.

Сесільйо працював в Інтер Мовістар з 2006 року та був дуже близькою людиною для гравців команди, а, зокрема, для чемпіона Європи Рікардінью, який попрощався зі своїм другом емоційним постом в твіттері:

"Спорт сильно збіднів, адже втратив велику людину, особистість... Він був неймовірним другом... У мене немає слів у цей надзвичайно сумний момент. Хочу висловити співчуття сім'ї Сесільйо. Для мене ти – вічний. Дякую Богу, що знав тебе".

Як раніше повідомляв портал Знай.Спорт, помер відомий футбольний арбітр.