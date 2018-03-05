Трагедія: Під час футбольного матчу помер адміністратор команди Мовістар Інтер
Сесільйо Родрігес помер на майданчику під час матчу чемпіонату Іспанії проти Сеговії.
Багаторічний адміністратор футзального клубу Мовістар Інтер Сесільйо Родрігес помер на майданчику під час матчу чемпіонату Іспанії проти Сеговії.
60-річний Родрігес, який відповідав у команді за екіпірування та інші технічні моменти, несподівано отримав серцевий напад, перебуваючи на лаві запасних. Фізіотерапевт Інтер Мовістар та президент мадридського клубу Хосе Мануель Соарін одразу ж спробували реанімувати Сесільйо після зупинки дихання за допомогою портативного дефібрилятора, однак їхні старання були марними. Не впорались з трагічною ситуацією і медики Сеговії.
Сесільйо працював в Інтер Мовістар з 2006 року та був дуже близькою людиною для гравців команди, а, зокрема, для чемпіона Європи Рікардінью, який попрощався зі своїм другом емоційним постом в твіттері:
"Спорт сильно збіднів, адже втратив велику людину, особистість... Він був неймовірним другом... У мене немає слів у цей надзвичайно сумний момент. Хочу висловити співчуття сім'ї Сесільйо. Для мене ти – вічний. Дякую Богу, що знав тебе".
Як раніше повідомляв портал Знай.Спорт, помер відомий футбольний арбітр.