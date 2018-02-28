Помер легендарний футболіст Барселони

В іспанському місті Хіхон на 69-му році життя трагічно помер колишній футболіст Барселони та Спортінга Енріке де Кастро "Кіні" Гонсалес.

За інформацією Mundo Deportivo, у колишнього футболіста стався серцевий напад на вулиці біля свого будинку. Лікарі зробили усе можливе для порятунку Кіні, але були вимушені зафіксувати смерть.

Кіні Гонсалес грав за хіхонський Спортінг у 1968-1980 та 1984-1987 роках. За цю команду він забив 271 гол та став найкращим бомбардиром в історії Спортінга.

З 1980 по 1984 роки Кіні виступав за Барселону. За каталонців він відіграв 100 матчів, в яких забив 53 голи, та допоміг команді двічі виграти Кубок Іспанії та стати володарем Кубку Кубків.

Кіні також провів 35 матчів за національну збірну Іспанії та забив вісім голів. У чемпіонаті Іспанії Гонсалес п'ять ставав найкращим бомбардиром сезону (двічі у складі Барселони).

Представники Барселони, як повідомляє портал Знай.Спорт, висловили у Twitter слова співчуття родичам та близьким Кіні Гонсалеса.