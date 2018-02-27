Паралімпіада-2018: навколо збірної України розгорівся скандал

У мережі розгорівся скандал через паралімпійську збірну України напередодні Паралімпіади-2018. Галас піднявся після того, як перша чемпіонка світу з карате серед дівчат на візках Уляна Пчолкіна опублікувала в мережі скріншот з коментарем прес-служби НОК, повідомляє портал Знай.Спорт.

"При всій повазі, але порівнювати олімпійців і паралімпійців некоректно. Паралімпійські ігри - соціальний, а не чисто спортивний проект, це більше фестиваль, ніж ігри. Рівень конкуренції між країнами, кількість країн і спортсменів-учасників, а також їх рівень в Олімпійських та Паралімпійських іграх неможливо порівнювати ", - написали в прес-службі НОК України.

Ця заява, яка була досить швидко видалена, викликала серйозний резонанс. Любителі спорту просто в шоці від такого коментаря Національного олімпійського комітету.

"Немає слів"; "Ух ти, фестиваль, треба ж! Щоб я так фестивалила"; "Може карнавал? Або просто паті?"; "Це на голову не налазить. Як так?"; "Яка дурість. Це ж як можна нешановних наших героїв параолімпійців?" - обурюються в коментарях.