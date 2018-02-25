25 лютого в корейському Пхенчхані відбудеться закриття зимової Олімпіади-2018

До завершення XXIII Зимових Олімпійських ігор залишилося всього нічого. Сьогодні, 25 лютого, Олімпіада-2018 буде офіційно закрита, а Пхенчхан передасть естафету Пекіну. Саме в столиці Китаю пройдуть у 2022 році наступні зимові Ігри, і це місто стане першим в світі, яке проводило і Літні (у 2002-му), і Зимові Олімпіади.

Одна з інтриг параду атлетів, які завершать шоу-програму церемонії закриття, така: чи пройде Росії під своїм прапором? Спочатку така можливість у атлетів ОАR (офіційно на Іграх-2018 вони іменуються так - Olympic Athletes from Russia) була. Але для цього потрібно ідеальну поведінку під час ігор. А цього не сталося: в Пхенчхані зафіксовано 4 випадки позитивних допінг-проб у спортсменів, і 2 з них - російські! Більш того, єдина медаль, втрачена через допінг на Олімпіаді-2018, теж російська, в керлінгу. Так що прапора їм, швидше за все, не бачити. Остаточно це вирішиться прямо перед церемонією.

Але й саме шоу закриття обіцяє бути цікавим, надто вже барвистою вийшла високотехнологічна церемонія відкриття Олімпіади, і нижче такої високої планки корейці навряд чи опустяться.

Його в прямому ефірі покаже UA: ПЕРШИЙ ( "Перший Нацiональний") в неділю, 25 лютого. Початок - о 13:00 за київським часом.